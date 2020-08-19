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تفاعلت عدة مدارس أهلية بمحافظة بيشة، مع قرار وزارة التعليم بالإعلان عن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد عن بُعد للأسابيع السبعة الأولى، وقامت بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات.
وأعلنت عدة مدارس أهلية معروفة بمحافظة بيشة، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنه نظرًا لقرار وزارة التعليم بأن تكون الدراسة عن بُعد للأسابيع السبع الأولى، واستشعارًا بمسؤوليتهم الاجتماعية؛ تم خفض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات، في بادرة نالت استحسان العديد من أولياء الأمور.
يشار إلى أن وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل قال في تصريح تلفزيوني: إن الوزارة لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة؛ مبينًا أن تلك العملية تعد عملية تعاقدية بين أولياء الأمور والقطاع التعليمي الخاص، وتخضع لقانون العرض والطلب؛ مؤكدًا إتاحة "التعليم" لكل المنصات التعليمية والبرامج للتعليم الأهلي والعالمي إلى جانب التعليم العام.وزارة التعليم
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:39 AM
بعد الإعلان عن آلية الدراسة عن بُعد في الأسابيع الأولى من العام الجديد
تفاعلت عدة مدارس أهلية بمحافظة بيشة، مع قرار وزارة التعليم بالإعلان عن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد عن بُعد للأسابيع السبعة الأولى، وقامت بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات.
وأعلنت عدة مدارس أهلية معروفة بمحافظة بيشة، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، أنه نظرًا لقرار وزارة التعليم بأن تكون الدراسة عن بُعد للأسابيع السبع الأولى، واستشعارًا بمسؤوليتهم الاجتماعية؛ تم خفض الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات، في بادرة نالت استحسان العديد من أولياء الأمور.
يشار إلى أن وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل قال في تصريح تلفزيوني: إن الوزارة لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة؛ مبينًا أن تلك العملية تعد عملية تعاقدية بين أولياء الأمور والقطاع التعليمي الخاص، وتخضع لقانون العرض والطلب؛ مؤكدًا إتاحة "التعليم" لكل المنصات التعليمية والبرامج للتعليم الأهلي والعالمي إلى جانب التعليم العام.
، مدارس أهلية ببيشة تتفاعل مع قرار "التعليم" وتخفض رسومها ،
المصدر : الخليج 365
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