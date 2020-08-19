- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.
وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.
وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.حالة الطقس الأرصاد أمطار
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:36 AM
قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض
توَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.
وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/29هـ، وليلة الخميس - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وعُمان واليمن.
وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي، إلا أن يصرفها الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وجازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية.
، أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار الأربعاء وليلة الخميس.. خريطة هطولات يتوقعها "الحصيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.