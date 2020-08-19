- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد في البلاد بواقع 6840 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305966 إصابة.
ووفقًا لوزارة الصحة الأرجنتينية فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء في البلاد حتى الآن 6048 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 08:42 AM
خلال الـ24 ساعة الماضيةالأرجنتين: 6840 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد في البلاد بواقع 6840 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305966 إصابة.
ووفقًا لوزارة الصحة الأرجنتينية فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء في البلاد حتى الآن 6048 حالة وفاة.
، الأرجنتين: 6840 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين: 6840 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.