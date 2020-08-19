شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..خالد المصلح يوضح كفارة من سرق وهو صغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، كيفية تكفير الشخص عن شيء سرقه وهو صغير.

وقال المصلح خلال برنامج " يستفتونك " ،إن من أخذ شيئا من غيره في الصغر دون علمه، عليه أن يعيد ما أخذه، أو يرده بشيء مثله، أو يدفع ثمنه لصاحبه.

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وعن إمكانية التصدق بثمن الشيء المسروق، أكد المصلح أنه لا يجزي عن السرقة طالما أن صاحب المظلمة لا يزال موجودًا.

واستشهد بحديث الرسول ﷺ عندما قَال: " من كَانت عِنده مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه ِمِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمتِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ " .