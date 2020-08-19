شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك خالد والملكة إليزابيث قبل 41 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية جمعت الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة تاريخية جمعت الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. والتقطت الصورة في لندن عام 1399هـ -1979 م، والتي ظهر فيها أيضًا الأمير سلطان بن عبد العزيز.

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