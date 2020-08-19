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تتميز ثمرة المانجو بنكهتها الحلوة والفريدة وهي في الواقع تعزز من صحة الجسد بطرق مختلفة، من تسهيل الهضم إلى تقوية المناعة بحسب موقع Daily Health Post، وهذه أبرز فوائدها:

1- تقوية العيون:

تُعد ثمرة المانجو بمثابة كنز من فيتامين A الضروري لصحة العين ونمو العظام والأسنان، كما أنها غنية أيضًا بفيتامين C المهم لجهاز المناعة وإنتاج الكولاجين.

8 فوائد صحية مدهشة لثمرة المانجو

2- الهضم:

وتساعد الإنزيمات والألياف في المانجو على تسهيل عملية الهضم، ووجدت دراسة أن تناول المانجو بكميات معينة يعمل كعلاج للإمساك المزمن، وقللت الالتهاب وعززت من صحة الأمعاء.

3 تقوية الجسم:

الثمرة عبارة عن غذاء قلوي يوازن مستويات الأحماض الداخلية، ويرتبط توازن درجة الحموضة بأمراض الكلى وضعف العضلات وهشاشة العظام.

وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الاستوائية كمضادات للالتهابات في الجسم، ولها تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للفيروسات، وتضم الثمرة مركب Fisetin وهو أحد المواد الكيميائية النباتية الذي ثبت أنه يدعم صحة الدماغ.

8 فوائد صحية مدهشة لثمرة المانجو

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4- تحارب السرطان:

وتحتوي الثمرة على مضادات الأكسدة المقاومة للسرطان مثل كيرسيتين، إيزوكيرسترين، أستراغالين، فيسيتين، حمض الغاليك وميثيل جالات، ووجدت دراسة أجريت في جامعة تكساس أن الثمرة تقلل من تكاثر خلايا سرطان الثدي وتمنع تكوين خلايا سرطانية جديدة.

8 فوائد صحية مدهشة لثمرة المانجو

5- أوراق المانجو لعلاج الكثير من الأمراض:

لا تتوفر أوراق المانجو بسهولة، ولكن في العصور القديمة تم استخدامها لعلاج الإسهال، وفقر الدم، والربو، والأرق، ولدغة الأفاعي، واضطرابات الكبد.

6- الترطيب:

ونظرًا لأن المانجو غنية بالعصارة بشكل خاص، فإنها يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا في يوم حار.

7- تقوية جهاز المناعة:

وتحتوي الفاكهة الاستوائية على مغذيات معززة للمناعة مثل فيتامين C وفيتامين A؛ لذلك فإن تناولها يُعد مفيدًا في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا بالإضافة إلى الأمراض الشائعة الأخرى.

8 فوائد صحية مدهشة لثمرة المانجو

8- تعزيز التركيز والذاكرة:

تحتوي الفاكهة على مركب يُسمى حمض الجلوتامين، وهو بروتين صحي للدماغ، ووجدت إحدى الدراسات أنه يلعب دورًا مهمًا في تمايز الخلايا العصبية والحفاظ على التشابك العصبي، مما يعني أنها ثمرة مثالية لتعزيز الذاكرة والتركيز.

