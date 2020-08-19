استقالة الأمير منصور بن مشعل من الأشراف على الكرة بـ«الأهلي»

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تقدم الأمير منصور بن مشعل،أمس الثلاثاء، بالاستقالة من منصب الإشراف على الكرة بالنادي الأهلي.
وقالت مصادر إن استقالة الأمير منصور بن مشعل؛ تأتي نتيجة لظروفه الصحية.
ومن المرتقب أن يلتقي الهلال المتصدر نظيره الأهلي الخميس المقبل في إطار بطولة الدوري.
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