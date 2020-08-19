تركي آل الشيخ : المملكة لم يسئ أحد لها إلا وانتهى نهاية سيئة

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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على أن المملكة لم يسئ أحد لها إلا وانتهى نهاية سيئة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سبحان الله من الدولة السعودية الأولى إلى الان لم يسئ أحد للمملكة إلا إنتهى نهاية سيئه تكون مضرب مثل والشواهد كثير. وأضاف المستشار : البلد هاذي مباركه والله حاميها وعاز حكامها وشعبها





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