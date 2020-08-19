الامارات: معاهدة السلام مع إسرائيل تحول استراتيجي للعرب والخاسرون هم تجار وسماسرة القضايا السياسية

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن : معاهدة السلام مع إسرائيل ستحمل في ثناياها تحولاً استراتيجياً إيجابياً للعرب، والخاسرون من هذا التحول هم تجار وسماسرة القضايا السياسية.





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