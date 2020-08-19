“شرطة الرياض”: القبض على 3 أشخاص انتحلوا صفة نساء لاستدراج ضحاياهم عبر مواقع التواصل والاستيلاء على ما بحوزتهم (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، من القبض على 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة الجبرية.
وأوضحت الشرطة أن المقبوض عليهم كانوا يجبرون ضحاياهم على الكشف عن أرقام حساباتهم البنكية والاستيلاء على ما بها من أموال، وجميعهم في العقد الثاني من العمر.
وأكدت الشرطة عبر “سناب الداخلية” أنه جرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك بعد أن أقروا بارتكابهم لحادثتين والاستيلاء على مركبة ومبالغ مالية تُقدر بـ 9 آلاف ريال.
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