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كشف عدد من أعضاء عائلة الطفلة اليمنية التي قنصها الحوثيون، رويدا صالح، تفاصيل إصابتها برصاص في الرأس بواسطة قناص تابع لميليشيا الحوثي.
وقال شقيق الطفلة، عمري صالح، بحسب قناة “العربية”، إنه شهد واقعة القنص، مشيرًا إلى أنه حاول إنقاذها رغم استمرار إطلاق النيران من قبل الحوثيين، مؤكداً أنه لم يخش الدخول إلى مرمى نيرانهم.
وأوضح عم الطفلة، أحمد هزاع، أن هناك غيابا تاما من المنظمات الدولية في رصد جرائم الحوثيين، مؤكدًا أن أكثر من 44 طفلًا تم قنصهم في 2019، فيما قُـتل 100 طفل باستهداف مباشر بقذائف التي أطلقتها العناصر الإرهابية.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رويدا صالح لقب “طفلة الماء”، وذلك لأنها كانت ذاهبة للحصول على المياه قبل قنصها من قبل الحوثيين في محافظة تعز اليمنية، لتنقل إلى المستشفى وهي في حال حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق “طفلة الماء” يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد قنص الحوثيين لأخته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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