«التحالف»: ملتزمون بدعم الجيش اليمني وصواريخ الحوثي انعكاس لخسائر الميليشيا

جدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، التأكيد على التزام التحالف بدعم وحدات الجيش الوطني في مواجهة ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار العقيد المالكي إلى أن الميليشيا الإرهابية لا تتعاطف مع أبناء الشعب اليمني، ومحاولات الحوثي لإطلاق الصواريخ انعكاس لخسائر الميليشيا على الأرض.

وأوضح متحدث التحالف، أن العمليات العسكرية تسير كما هو مخطط لها.