أخبار السعودية اليوم.. «الخارجية» تعلق على حكم اغتيال رفيق الحريري.. و«الجوازات» تحدد آلية التجديد للعمالة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الثلاثاء، حيث علقت المملكة العربية السعودية، على الحكم القضائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، موضحة أنه بداية لمعاقبة المتورطين، بينما أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني، الأستاذ تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، وإلى التفاصيل:

السعودية: الحكم القضائي في قضية اغتيال الحريري بداية لمعاقبة المتورطين

قالت وزارة الخارجية، على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «تابعت المملكة العربية السعودية ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء»، وتابعت «حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري ظهورًا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

السفير السعودي بلبنان ينفي «الخبر المفبرك» حول المحكمة الدولية

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، أن يكون السفير وليد بخاري قد أدْلَى بأيِّ تصريحات صحفية بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

الصحة: تعافي 4526 حالة جديدة.. وتسجيل 1409 إصابات بكورونا.. ووفاة 34 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301323 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 272911 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3470 حالة.

وزارة الصحة تعلن عن التفاصيل الكاملة لحالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مسجلة شفاء 1,439حالة، وتمَّ تعافي 877 في جدة، 275 في الدمام، 226 في المدينة المنورة، 211 في نجران، 108 في الهفوف، 92 في القطيف، 88 في الخبر.

إحصاء رسمي يوضح خريطة إصابات كورونا الجديدة بمناطق المملكة

تصدرت حائل قائمة المدن السعودية في حالات الإصابة، مسجلة إصابة 81 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 301.323 حالة إصابة في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بتسجيل (64) حالة إصابة، بينما جاءت الإصابات في باقي المدن كالآتي: «الهفوف (62)، جازان (60)، مكة المكرمة (55).

الضمان الصحي يجدد التذكير بـ«التأمين» لموظفي القطاع الخاص

أوضح مجلس الضمان الصحي أهمية توفير التأمين الصحي، لموظفي القطاع الخاص وأفراد أسرته، مشيرًا إلى أنّه يساهم في تحسين أدائهم وشعورهم بانتمائهم للعمل.

تركي آل الشيخ يطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ90

أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني، الأستاذ تركي آل الشيخ، الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ90، التي تأتي امتدادًا لتصميم الهوية التي أطلقت في احتفال العام الماضي، وتعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، حيث سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل المملكة وخارجها.

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الدفاع المدني يجدد التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية

جدد الدفاع المدني التذكير بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

«الجوازات» تحدد آلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية

أوضحت الجوازات السعودية، آلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين الذي قال: «هل أقدر أجدد إقامتي علمًا بأنّه باقي فيها ٦ أشهر ونصف لأني أبغى أسوي خروج وعودة لمدة ٩ شهور».

3 ينتحلون صفة نساء بالرياض للإيقاع بالضحايا.. والشرطة تكشف الملابسات

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص، قاموا بانتحال صفة النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عن طريق وضع صور وعبارات ذات إيحاءات جنسية لجذب ضحاياهم من فئة الشباب، وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر «سناب شات» أنَّه بعد استدراجهم يقومون بالاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة، وإجبارهم عن الإفصاح عن الأرقام السرية لبطاقتهم البنكية وسحب المبالغ المالية منها.

بالصور.. حادث مأساوي ينهي حياة عروسين ليلة زفافهما بجازان

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن فرقًا من الدفاع المدني والجهات الأمنية المختصة وسيارات الإسعاف باشرت حادث سقوط سيارة يستقلها عروسان من قمة جبلية في محافظة هروب بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان في نهاية مأساوية استقبلت نبأهما أهل العروسين وسكان المحافظة التي يسكنون بها.

الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الأربعاء، متوقعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وفقًا للحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد عبر «تويتر».

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