السعودية اليوم / الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ17 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين يبلغ الآن 84888 حالة، بما في ذلك 569 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79685 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

07:04ت م

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بكين 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 34 مريضا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم.وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ17 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج​​​.وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين يبلغ الآن 84888 حالة، بما في ذلك 569 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79685 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:04ت م0013

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