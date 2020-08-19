سياسي / بايدن يفوز رسميا بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية



ميلووكي 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

فاز جو بايدن رسميا الثلاثاء بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وكما كان متوقعا فقد صوّتت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19.

وشكر بايدن فور إعلان نتيجة التصويت المؤتمرين في رسالة مباشرة عبر الفيديو.

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06:22ت م

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