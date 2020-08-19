سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الموريتاني عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك



واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشجع بومبيو خلال الاتصال، الرئيس الموريتاني على مواصلة برنامجه الإصلاحي الطموح لتعزيز الازدهار لجميع الموريتانيين من خلال العمل على تعزيز بيئة أعمال ترحب بالاستثمار الأجنبي.

وثمّن الرئيس الموريتاني من جانبه الشراكة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وموريتانيا، مرحبًا بالاستثمارات المستمرة والمتزايدة بين البلدين.

وأكد الجانبان أن الإرهاب في منطقة الساحل يتطلب استجابة دولية منسقة، مشيدين بالدور الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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