سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي وأعضاء حكومته



نيويورك 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استعادة النظام الدستوري وسيادة القانون فورا في مالي بعد أن اعتقلت اليوم قوات متمردة زعيم البلاد ومسؤولين كبار آخرين.

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بشدة هذه الإجراءات، داعيا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته .

وجدد غوتيريش الدعوة لحل تفاوضي وسلمي للخلافات، حاثا جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما قوات الدفاع والأمن، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعم حقوق الإنسان.

وأعرب عن دعمه الكامل للاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي، بما في ذلك المساعي الحميدة من خلال الممثل الخاص محمد بن شمباس.

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