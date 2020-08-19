شكرا لمتابعة خبر عن القافز على ظهر حوت البهلوان بينبع: " كنت أنقذه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهر فيه صياد يقفز على ظهر حوت البهلوان في ينبع، خرج الصياد الملقب بـ " أبو وديع " ،موضحًا سبب هذا الفعل.
وأوضح أبو وديع أنه قفز فوق ظهر الحوت لإنقاذه من حلق سنارة الصيد التي علقت في زعانفه، كي لايجرحها، بحسب العربية.نت.
وأوضح أنه نجح في إنقاذه ثم بدأ بالمسح على رأسه واللعب معه، كما ظهر في المقطع الذي لاقى تداولا واسعا بمواقع التواصل.
وأشار إلى أن هذا النوع من القرش غرب ينبع، يتواجد هذه الأيام بكثرة في مياه البحر الأحمر، ويصل متوسط طوله إلى 7 أمتار.
شاهد أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر القافز على ظهر حوت البهلوان بينبع: " كنت أنقذه " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.