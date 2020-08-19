شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعنف زوجته الأجنبية ويهددها: " لو اشتكيتي بيرحلوكِ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت فتاة من أم غير سعودية صورًا أظهرت تعرض والدتها للتعنيف على يد زوجها. وثقت فتاة من أم غير سعودية صورًا أظهرت تعرض والدتها للتعنيف على يد زوجها. وناشدت الفتاة الجهات المسؤولة بإنقاذ أمها من يد زوجها الذي تسبب في إصابتها بجروح بليغة. وعلقت على الصورة بقولها: " زوج أمي ضربنا وضربها تبغي تشتكي المحكمة يقولها الأجانب مالهم قيمة، لو اشتكيتي بيرحلوكِ " . ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع الصور التي نشرتها الفتاة، مؤكدَا أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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