شكرا لمتابعة خبر عن تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة لإسدال الثوب اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، مساء أمس الثلاثاء، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة اليوم الأربعاء.

وباشر الفريق المعني بالمهمة تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري و وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.