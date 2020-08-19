السعودية اليوم / زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية



جاكرتا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 8ر6 و9ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 5,23 (22,23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيرا إلى أن مركزهما يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالا ضئيلا بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين.

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