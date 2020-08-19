السعودية اليوم / البرازيل تسجل 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من مرض كوفيد-19 إلى 109888 وفقا لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

04:08ت م

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ريو دي جانيرو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) و1352 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من مرض كوفيد-19 إلى 109888 وفقا لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:08ت م0280

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