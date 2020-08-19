سياسي / رئيس مالي يعلن استقالته وحلّ البرلمان والحكومة



باماكو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي اليوم استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمردين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.

وقال كيتا في خطابه "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن كل مهامي، بدءا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرر كذلك حلّ الجمعية الوطنية ( البرلمان ) والحكومة.

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