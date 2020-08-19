السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 450 حالة وفاة



كانبيرا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 23773 إصابة تعافى منها 14924 شخصا.

// انتهى //

03:16ت م

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كانبيرا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 12 حالة وفاة في ال 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 363 وفي أستراليا إلى 450 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 23773 إصابة تعافى منها 14924 شخصا.// انتهى //03:16ت م0276

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