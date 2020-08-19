السعودية اليوم / سمو رئيس الوزراء البحريني يجري فحوصات طبية ناجحة



المنامة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة أجرى فحوصات طبية معتادة تكللت بحمدالله بالتوفيق والنجاح، سائلة المولى عز وجل بأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد.

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03:09ت م

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