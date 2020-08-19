شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 544 مريضا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
واستقبلت عيادات الطب العام 136 مريضا، وعيادة الباطنية 41 من مرضى السكري والضغط والربو، بينما استقبلت عيادات الأطفال 102 طفل، واستقبل قسم الطوارئ 26 مريضا، وراجع عيادتي الأسنان 23 مريضا. واستقبلت العيادة النسوية 66 مريضة، وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 14، كما تم إجراء 196 تحليلا مخبريا لـ 78 مريضا، وإجراء 39 صورة أشعة لـ25 مريضا، وإعطاء 62 لقاحًا لـ 24 مريضا. واستقبلت عيادة التغذية 7 مرضى، فيما سجلت الصيدلية 309 وصفات طبية.
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