شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 10 آلاف متر أراضٍ حكومية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

استعادت بلدية جنوب الطائف 10 آلاف متر مربع أراضٍ بيضاء بمنطقتي «ليا» و«بسل»، وذلك بعد إزالة غرف خشبية وأسلاك شائكة وأسوار من الحجارة وتجاوزات أخرى تهدف لاستغلال الأراضي بصورة غير شرعية.

وأوضحت الأمانة أن الآليات نفذت أعمال الإزالة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بجنوب الطائف، مشيرة إلى استعادة 10 آلاف متر مربع من الأرضي بمنطقة «ليا» وإزالة أسلاك بطول 200 متر من «بسل».

وبينت أن التعديات كانت على أراض مخصصة للمشاريع التنموية أو أراض ملاصقة للطرق السريعة والطرق تحت الإنشاء، بالإضافة إلى تعديات على أراض مملوكة للغير، مشيرة إلى تعاملها مع التعديات عقب التأكد من عدم وجود إثباتات للملكية أو مستمسكات تخول الاستفادة من الأراضي الحكومية، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين.