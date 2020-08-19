شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كورونا» يتجاوز الـ 90 % و«النشطة» تتلقى الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 4526 حالة تعاف إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمإلى الشفاء إلى 272.911 متعافيا، بنسبة 90.5 %.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 1409 حالات جديدة، منها 45 % إناثا، و55 % ذكورا، بينما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 3470 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 60.712 فحصا مخبريا جديدا.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمإلى حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301.323 حالة، من بينها 24.942 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1716 حالة حرجة.

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وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، كالتالى: حائل «81»، الرياض «64»، الهفوف «62»، جازان «60»، مكة المكرمة «55»، المدينة المنورة «52»، بريدة «51»، أبها «49»، جدة «49»، خميس مشيط «48»، ينبع «47»، حفر الباطن «32»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض «1439»، جدة «877»، الدمام «275»، المدينة المنورة «226»، نجران «211»، الهفوف «108»، القطيف «92»، الخبر «88»، المبرز «59»، مكة المكرمة «47»، بريدة «44»، جازان «34»، الظهران «34»، الرس «32»، سبت العلاية «30»، شرورة «30».

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.