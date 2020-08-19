تسريع خطوات تحويل مكة والمشاعر إلى مدينة ذكية

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جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هــ، أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
وقدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة شكره لجميع القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل، وأهمية التحضير لحلقة نقاش الحج السنوية التي تناقش فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.
وخلال الاجتماع قدّمت وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بالمنطقة والجهات الأمنية الأعمال التي نفذت خلال حج عام 1441هــ، فيما استعرض معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدراسات الجاري تنفيذها والتي تسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم الحج، إلى جانب الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل، كما نوقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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