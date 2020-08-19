شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى كرى بمأرب: مركز الملك سلمان عزز قدراتنا والان نبدء بالتفاصيل
وقال «سليمان» إن المركز قدم معدات ومستلزمات وأدوية طبية متنوعة، ساهمت في تعزيز قدرات المستشفى بتقديم خدمات صحية شاملة لجميع المرضى، مبينًا أن من بين هذه المعدات جهاز الأشعة المقطعية الذي استفاد منه 687 مريضا، وكان له دور كبير في تشخيص الأمراض والتخفيف من معاناة المرضى.
وعبر عدد من المستفيدين عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز من خدمات متنوعة كانت عونًا لهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان الأخرى.
يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
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