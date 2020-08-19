شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توزيع الكتب الدراسية، لـ400 ألف طالب وطالبة، في 1538 مدرسة، وذلك استعداداً للعام الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس متواجدون طيلة الأسبوع لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى العملية، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.