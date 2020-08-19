شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بلبنان: خبر المحكمة الدولية «مفبرك» والان نبدء بالتفاصيل
نفت سفارة المملكة في لبنان ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين، وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري. وأكدت السفارة أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، مشيرة إلى احتفاظها بحقها القانوني في هذا الشأن.
وأضافت إن المتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية.
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