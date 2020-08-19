شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مخالفة لإجراءات مكافحة «كوفيد 19» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
واستخدمت الفرق الميدانية التابعة للأمانة، 160433لترًا لأعمال التعقيم والتطهير، نفذها 480 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي؛ لتعقيم وتطهير 1212 موقعًا، وشارك 9544 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالنظافة؛ لرفع 7566 طنًا من النفايات، وإزالة 3892 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن جهود أمانة المنطقة الشرقية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها، أسهمت في التصدي لمنع انتشار فيروس «كورونا»، منذ بدء الجائحة إلى الآن، وذلك من خلال ضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات، التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وأكد الصفيان أن الجولات الرقابية مستمرة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، ودعا الى ضرورة تكاتف الجميع مع الأمانة بهدف حماية الوطن ومن فيه، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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