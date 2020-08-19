شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس «النظري» بجامعة الإمام عبدالرحمن افتراضيا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. غازي العتيبي أن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وفنيي المعامل سيباشرون في مقر العمل مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجامعة والجهات المختصة.

وأشار د. العتيبي إلى أن المحاضرات النظرية ستقدم عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة، وفي حال وجود ضرورة لتقديم بعض المحاضرات النظرية حضورياً «خصوصاً المحاضرات النظرية، التي تشمل مهارات تطبيقية»، فيتم ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية سيتم تدريسه حضوريا بما لا يقل عن 50% من ساعات الاتصال المعتمدة للمقرر، أما الدروس العملية في المعامل والمختبرات فستقدم حضورياً مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقاً للدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية والصادر من الجامعة والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد استمرار التدريب السريري والميداني كالمعتاد بالتنسيق مع جهات التدريب مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في مراكز التدريب. لافتا إلى أن الاختبارات الفصلية والنهائية حضوري.