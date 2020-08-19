شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم 25 منزلا للأسر المتعففة والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت مبادرة حملة تبرعات موظفي وموظفات أرامكو السعودية في ترميم وتأثيث 25 منزلًا للأسر المحتاجة والمتعففة في عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية.

وأكد مدير إدارة الشؤون الحكومية بالمنطقة الشرقية، جمال الخضير، خلال زيارة لأحد المنازل، أن جهود أرامكو السعودية تجسد قيمة المواطنة من خلال تحسين المجتمعات التي تعمل فيها كأحد المبادئ الأساس التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها. وأنه مع نمو أعمال الشركة، اتسع نطاق تلك المسؤولية ليشمل اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة، والمشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن الحملة تشكل واحدة من عدة برامج ومبادرات تقوم بها الشركة في مجال المواطنة والتي ترتكز بشكل أساس على تمكين الإنسان وحماية الكوكب الذي نعيش عليه، وتم اعتماد مبادرة ترميم المنازل في المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية ترميم الخيرية، بجانب عدد من البرامج والمبادرات النوعية بناءً على دراسات علمية ومعايير دقيقة لتقييم الشراكات مع الجمعيات الخيرية مع أخذ أعداد المستفيدين والأثر المترتب على هذا الدعم بعين الاعتبار.

يشار إلى أن تقرير المبادرة تطرق إلى أن مدة المشروع 8 أشهر ومتوسط فترة التنفيذ للمنزل الواحد 60 يومًا. وأوضح أن إجمالي الساعات التطوعية في المبادرة بلغ 4170 ساعة تطوعية شارك فيها العديد من المهندسين والمهندسات وآخرون من مختلف التخصصات التي كان لها دورٌ فاعلٌ في إنجاح المبادرة.