شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج اللغة الصينية بمناهج جامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

دشنت جامعة جدة ممثلة في معهد اللغة كتاب اللغة الصينية والمقرر تدريسه للسنة التحضيرية بالجامعة للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وجاء قرار تدريس اللغة الصينية بمدارس المملكة بشكل رسمي وتجريبي مع بداية عام 2020 بعد أن طبق في عدد من المدارس منذ قرار اتفاق المملكة والصين في شهر فبراير العام الماضي على وضع الخطة المناسبة لإدراج اللغة الصينية في جميع المراحل التعليمية والتعليم الجامعي بالمملكة كخطوة رائدة لدعم كافة مسارات التعاون القائمة بين الرياض وبكين وتعزيز علاقاتهما المشتركة وتجذيرها.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة عن دراسة اللغة الصينية رسميا في السنة التحضيرية للعام الدراسي 1442هـ، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورة تتضمن المنهج الصيني المقرر تدريسه خلال السنة التحضيرية.

يذكر أن دخول اللغة الصينية إلى مناهج التعليم السعودية جاء كترجمة حرفية لما تمخضت عنه زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- لبكين، وتم خلالها التوقيع على سلسلة من مذكرات التعاون والشراكات بين البلدين، وهي خطوة تستوجب وقوف أبناء المملكة على لغة هامة ستؤدي إلى تدعيم سبل التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما أن الصين تمثل في الوقت الراهن قوة اقتصادية عظمى يهم المملكة أن ترتبط معها بسلسلة من الشراكات الإستراتيجية الحيوية.