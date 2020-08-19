شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف على جاهزية المدارس «ميدانيا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان، أهمية الوقوف الميداني المكثف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي القادم وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً أن يكون العام الدراسي القادم عاما متميزا بتعاون وتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار أمين إدارة التعليم أنور الزهراني، إلى حزمة من المحاور والموضوعات التي شهدها الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، وذلك بمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة، أمس، ومنها استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية ومناقشة فرص التحسين، واستعراض مؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقًا للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على مجريات خطة تسليم المقررات لمكاتب التعليم وصولاً للمدارس وانتهاء بتسليمها بأيدي الطلبة، والوقوف على متابعة خطة التعليم عن «بعد» طبقاً للخطط الموضوعة للعودة للدراسة، وصولاً للوقوف على استعدادات مكاتب التعليم وجاهزيتها لبدء العام الدراسي.

ومن جانب آخر، وقف د.الشلعان أمس يرافقه عدد من القيادات التعليمية، على جاهزية مدارس تعليم المنطقة، وتفقد الاحترازات الصحية المتبعة، وذلك من خلال جولته الميدانية التي شملت عدداً من المدارس ومنها مدرسة مكة المتوسطة بالدمام، وابتدائية عبدالله بن عباس، وثانوية الخليج.