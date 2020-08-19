اخبار السعوديه

خطة شاملة لتغطية القطيف بمشاريع السفلتة والصيانة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة لتغطية القطيف بمشاريع السفلتة والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

وقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، على عدد من مشاريع الطرق والتقاطعات في المحافظة، لبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة، مع الاهتمام بالجودة، والأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس «» المستجد.

وشاهد م. الحسيني، في جولته الميدانية، العمل على ربط شارع الملك عبدالعزيز بشارع عبدالله بن رواحة، وأعمال التسوية وإزالة العوائق تمهيدا لربط شارع عبدالله بن رواحة بشارع شمال الناصرة، ومشروع الطرق المحورية في العوامية، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأوضح أن مشاريع الطرق التي تقوم بها البلدية تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشددا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالموقع.

وأكد أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة شاملة لتغطية القطيف بمشاريع السفلتة والصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا