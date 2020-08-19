شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة لتغطية القطيف بمشاريع السفلتة والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

وقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، على عدد من مشاريع الطرق والتقاطعات في المحافظة، لبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع حسب الخطط الموضوعة، مع الاهتمام بالجودة، والأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وشاهد م. الحسيني، في جولته الميدانية، العمل على ربط شارع الملك عبدالعزيز بشارع عبدالله بن رواحة، وأعمال التسوية وإزالة العوائق تمهيدا لربط شارع عبدالله بن رواحة بشارع شمال الناصرة، ومشروع الطرق المحورية في العوامية، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأوضح أن مشاريع الطرق التي تقوم بها البلدية تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشددا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالموقع.

وأكد أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.