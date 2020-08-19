شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 «عينة كورونا» بـ«تأكد الأحساء» يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت «الصحة» في نهاية الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز «تأكد» في الأحساء منذ انطلاق الخدمة، بلغ 21030 مستفيدًا، وتُقدم الخدمات في مركزين، الأول في مدينة المبرز مقابل مجمع الراشد، والثاني في مدينة الهفوف مقابل حديقة الاستاد الرياضي، وذلك بعد حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
يذكر أن خدمة الفحص الموسع «تأكد» مخصصة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه خالطوا شخصًا مصابًا، ويرغبون بالتأكد من عدم حصول عدوى لهم.
فيما تقدم عيادات «تطمن» خدماتها لمَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا»، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، وضيق في التنفس، واحتقان الحلق.
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