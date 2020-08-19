السعودية: اتفاق الرياض أفضل الحلول لإنهاء الصراع في اليمن

أكد مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عن إرادة صادقة لحل الخلافات عبر الحوار، مشيرة إلى أن الاتفاق يعتبر أفضل الطرق لحل أزمة اليمن.



وأشار المجلس ،خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أن تقديم المملكة للآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن.

وجدد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، واس، حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن، والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وتغليب مصالح الشعب، وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية.

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وأضاف أن المملكة حريصة على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت السعودية عن آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ الاتفاق، قوبلت بترحيب واستجابة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

وشملت أيضا تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.