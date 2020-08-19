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خالد العقيلي: برنامج تم سيعود الأحد المقبل في هذا الموعد
سيذاع من يوم الأحد وحتى الثلاثاء أسبوعيًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الإعلامي خالد العقيلي عن عودة برنامج “تم” ابتداءً من يوم الأحد المقبلة على قناة السعودية وإذاعة الرياض.
وقال العقيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن برنامج تم سيكون من يوم الأحد وحتى الثلاثاء ويذاع في تمام الساعة الخامسة عصرًا، فيما يعاد في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة SBC.
وأضاف الإعلامي: شاركونا قضاياكم وما تريدون طرحه عبر هاشتاج برنامج تم.
ويهدف برنامج تم إلى أن يكون المنصة الرئيسية للمواطنين في قناة الوطن، من خلال الاقتراب من متابعات الخليج 365 بشكل أكبر ورفع سقف الطرح، وتحقيق شعار “بين ما تم وما سيتم، نقف في المنتصف”، ومحاولة تلمس حاجات متابعات الخليج 365 واهتماماته بالدرجة الأولى.
ويركز البرنامج على قضايا واحتياجات المواطنين وقصصهم ومشاكلهم وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتقديم حوارات متعمقة مع كبار المسؤولين، كما سيقدم محتوى جذابًا ومفيدًا من خلال تلمس احتياجات الناس، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور السعودي.
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