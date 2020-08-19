وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعوا جميع مستفيدي الضمان بتحديث بياناتهم

اصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بيان حثت فيه جميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى ضرورة التسريع بتحديث البيانات الخاصة بهم حيث أكدت الوزارة على أن معدل الأشخاص الذين قاموا بتحديث بياناتهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي هو ٣٥% من إجمالي المستفيدين وأشارت إلى ضرورة تنفيذ هذه العملية في الوقت المناسب.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق إطلاق حملة للأشخاص المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وذلك لحثهم على الإسراع في تحديث بياناتهم وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة و دون أن يحتاج الشخص إلى زيارة الفرع حيث شرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخطوات التي يمكن من خلالها للأشخاص المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم وذلك من خلال:

الخطوة الأولى هي الدخول على حساب المستفيد للضمان الاجتماعي بعد الدخول على البوابة الالكترونية للوزارة

بعد ذلك يتم اختيار الملف الشخصي.

بعد ذلك اختيار تحديث البيانات

ثم يقوم المستفيد بمراجعة البيانات طبقا للمستجدات مثل عنوان السكن أو محل الإقامة أو رقم الهاتف الجوال أو أي تفاصيل للحالة الاجتماعية.

النقر على إرسال الطلب.

وزاره الموارد البشرية تحسن خدمتها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إطلاق حملة تحديث البيانات تأتي في سياق السعي الدائم من جانب الوزارة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها للأشخاص المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وتطوير الأدوات والأليات التي تدعمهم.

كما أكدت الوزارة أن هذه الحملة الهدف منها هو وصول الدعم بشكل أكبر للأشخاص الأكثر حاجة في المجتمع والعمل على سهولة الإجراءات والتعامل بين المستفيدين والوزارة من خلال قنوات وتقنيات جديدة تساعد في وصول الدعم إلى المستفيد بشكل أسرع.