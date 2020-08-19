فتح باب القبول بالجامعة الإلكترونية لدرجة الماجستير

أعلنت الجامعة الالكترونية على لسان رئيستها الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي عن فتح باب القبول بالجامعة لبرامج الماجستير وذلك للفصل الدراسي الأول لعام 1442 هجريا وذلك لوجود إقبال متزايد على دراسات الماجستير في الجامعة.

كما أكدت الدكتورة مروة بنت محمد المصري عميدة الدراسات العليا في الجامعة الإلكترونية على أن برامج الماجستير سوف تتم من خلال التعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية في ولاية كولورادو كما أشارت إلى أن البرامج التي تم الإعلان عنها تشتمل على مجموعة من تخصصات الماجستير مثل برامج الماجستير في الأمن السيبراني بجدة والرياض للطالبات والطلاب وفي الدمام للطلاب فقط إلى جانب برامج الماجستير في إدارة الأعمال في فرع الجامعة بالدمام وفرع الجامعة بجدة للطالبات والطلاب بالإضافة إلى برامج الماجستير في تقنيات الترجمة وذلك في فرع الجامعة بالرياض ولكن للطالبات فقط بالإضافة إلى برامج الماجستير في علوم البيانات للطالبات والطلاب في فرع الرياض.

موعد فتح باب القبول بالجامعة الإلكترونية

كما أكدت عميدة الدراسات العليا الدكتورة مروة بنت محمد المصري على أن فتح باب القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير المختلفة سوف يكون بداية من الاثنين ١٧ أغسطس وحتى يوم الخميس ٢٠ اغسطس 2020.

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الشهادات التي سوف يتم الحصول عليها

الشهادات التي سوف يتم الحصول عليها عند إتمام الطلاب والطالبات لبرامج الماجستير والتخرج سوف يتمكنون من الحصول على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية بالإضافة إلى شهادة من جامعة كولورادو الأمريكية بإتمام التعلم والحصول على الماجستير.

حيث أن الدراسة في الجامعة الإلكترونية تتميز بطرق التعليم الحديثة والنمط المتميز الذي يعد أحد أهم خصائصه استثمار التقنيات في عمليات التعليم والمرونة إلى جانب الجمع بين نظام المحاضرات الافتراضي عبر شبكة الإنترنت وذلك عن طريق نظام إدارة التعلم بالإضافة إلى الحضور في القاعات الدراسية التي تنعقد داخل فرع الجامعة.