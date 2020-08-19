، "البرلمان العربي" يرحّب بحكم المحكمة الدّولية الخاصّة في قضية اغتيال الحريري ،

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رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.
وتفصيلاً، دعا رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، وذلك تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان وصوناً لوحدته الوطنية وردعاً للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.
"البرلمان العربي" يرحّب بحكم المحكمة الدّولية الخاصّة في قضية اغتيال الحريريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-18
رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.
وتفصيلاً، دعا رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، وذلك تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان وصوناً لوحدته الوطنية وردعاً للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:31 PM
"السُّلمي" دعا إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان بالعمل الإرهابي الجبان
رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري.
وتفصيلاً، دعا رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، وذلك تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان وصوناً لوحدته الوطنية وردعاً للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.
، "البرلمان العربي" يرحّب بحكم المحكمة الدّولية الخاصّة في قضية اغتيال الحريري ،
المصدر : الخليج 365
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