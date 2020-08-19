، "رئاسة الحرمين" تباشر أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة ،

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باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أمس الثلاثاء، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة اليوم الأربعاء.
وتفصيلاً، وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة - بحمد الله وتوفيقه - بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء الثلاثاء، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.
"رئاسة الحرمين" تباشر أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-19
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أمس الثلاثاء، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة اليوم الأربعاء.
وتفصيلاً، وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة - بحمد الله وتوفيقه - بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء الثلاثاء، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:35 AM
يسدل الثوب ويثبت الشاذروان المذهبة وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، أمس الثلاثاء، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة اليوم الأربعاء.
وتفصيلاً، وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة - بحمد الله وتوفيقه - بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء الثلاثاء، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.
، "رئاسة الحرمين" تباشر أعمال تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة ،
المصدر : الخليج 365
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