الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع داخل المملكة العربية السعودية

أعلن الدكتور حمد آل شيخ عن نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث وضح شكل الخطة المرسومة للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية وهي أن السبع أسابيع الأولي في العام الدراسي القادم سوف يكون عن بُعد علي أن سوف يتم إعادة النظر في الوضع الدراسي بعد مرور الفترة المُحددة، وكل ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وكما حدد موعد السنة الدراسية الجديدة وهو يبدء من يوم الحادي عشر من شهر محرم القادم .

ولقد أكد الوزير أن نظام التعليم الجامعي سوف يكون عن بُعد في المقررات النظرية وحضور جميع الطلاب في المقررات العملية، كما أوضح أنه بجانب بث قناة عين التعليمية سوف يتم إطلاق منصة مدرستي تلك المنصة الإلكترونية التي يكون عليها الإعتماد الكُلي في سير نظام التعليم عن بُعد،وأكد علي أهمية دور الأسرة في نجاح نظام التعليم عن بُعد ، حيث أن دور الأسرة يُكمل الدور الرئيسي الذي يقوم به جميع الهيئة التعليمية .

تردد قناة عين الفضائية

الجدير بالذكر أن عدد قنوات عين الفضائية عشرون قناة تعليمية،تُبث قنوات عين الفضائية طِيلة اليوم حيث خصص لكل مرحلة تعليمية قناة بلإضافة إلي رفع قنوات عين الفضائية علي اليوتيوب وهذا بهدف تحقيق أفضل نتيجة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة ،وهنا نجد الكثير من الباحثون من الطلبة والطالبات عن تردد قناة عين الفضائية لمتابعة جميع الشروحات الخاصة بالمناهج الدراسية .

القمر الصناعي عرب سات التردد 12437 الاستقطاب V معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

وتقدم قناة عين جميع الدروس الخاصة بالمناهج الدراسية وتلك الدروس معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ، كما يمكن لجميع الطلبة في مختلف لمراحل متابعة قناة عين علي اليوتيوب حتي مشاهدة الدروس بكل سهولة ويُسر.