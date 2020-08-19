شكرا لمتابعة خبر عن نظام مكافحة التستر الجديد: إبعاد غير السعودي المُدان ومنعه من دخول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر وذلك في جلسة أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ومن عقوبات مكافحة التستر التجاري الجديد، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

كما نص النظام على إبعاد غير السعودي المدان بجريمة التستر التجاري عن المملكة، ومنعه من دخولها.

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كما تصل العقوبات التي نص عليها النظام إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 مليون ريال، إضافة إلى حل المنشأة وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري.

ويمنح نظام مكافحة التستر الجديد الصلاحية للموظفي ذات الصلة بالزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها.

كما يحق لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.