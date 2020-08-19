شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح الحالات المصابة بـ «كورونا» التي تستدعي العزل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن الحالات المصابة بفيروس " كورونا " التي تستدعي العزل المنزلي. أعلنت وزارة الصحة عن الحالات المصابة بفيروس " كورونا " التي تستدعي العزل المنزلي. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : يتم العزل المنزلي لمن لديه أعراض خفيفة والحالات الإيجابية التي لديها اعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي. وأضافت : أما الحالة المؤكد فيجب عليه الحجر المنزلي 14 يوم تبدأ من مخالطته لحالة مؤكدة ة بغض النظر عن الفحص المخبري.

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