البرلمان العربي: لابد من ضبط وتسليم المُدان بقتل الحريري

رحَّب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى في المملكة مشعل فهم السلمي، بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال السلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نُرحب بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وندعو إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان للمحكمة، تحقيقًا للعدالة، ودعمًا لأمن واستقرار لبنان، وصونًا لوحدته الوطنية، وردعًا للجهات الراعية لهذه الأعمال الإرهابية البشعة».

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء: إنّ مصطفى بدر الدين القيادي في حزب الله اللبناني (المدعوم من إيران) نسَّق مع سليم عياش (عضو حزب الله) في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

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