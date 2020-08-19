هكذا تفاعل الأمير عبد الرحمن بن مساعد مع الاحتفال بعيد ميلاده

احتفل الشاعر، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بعيد ميلاده، وقام عدد كبير من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بالاحتفال به، مهنئين إياه بأجمل العبارات وأصدقها، وأثار العمر الحقيقي للأمير عبد الرحمن بن مساعد الجدل بين مستخدمي تويتر بعد أن قال البعض إنَّ الأمير يحتفل بعيد ميلاده الـ75.

من جانبه، ردَّ عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، على الشائعة بتغريدة مازحة قال فيها «الخامس والسبعين بدري يا جماعة لسة53»، وفي تغريدة أخرى قال مصححًا المعلومة «53 ياغالي أنا مواليد 1967.. وبالهجري عمري 29».

من هو الأمير عبدالرحمن بن مساعد؟

ولد الامير عبد الرحمن بن مساعد (في سنة 1387 للهجرة الموافق 1967) ، وهو أحد أبناء الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود، درس في الفيصلية في مدارس الرياض، ثم درس في جامعة الملك سعود، وحفظ القرآن الكريم في سنٍ مبكرة، وهو شاعر، وكان رئيسًا لنادي الهلال، منذ 2008 وحتى فبراير 2015.

وحصل نادي الهلال على لقب بطل الدوري السعودي مرتين وذلك في 2009 - 2010 وفي 2010 - 2011. حصل النادي أيضًا على كأس ولي العهد السعودي خمس مرات وذلك في 2009 وفي 2010 وفي 2011 وفي 2012 وفي 2013 ، وفي 2015 استقال عبد الرحمن بن مساعد من رئاسة الهلال إثر خسارة الهلال أمام نادي الأهلي.

وتمَّ تكريمه في موسم الرياض في ليلة شبيه الريح (نظمتها هيئة الترفيه) بمشاركة عدد من الفنانين الذين تغنوا بقصائده كمحمد عبده وأصالة نصري وعبادي الجوهر.

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الأمير الأديب

يعد عبد الرحمن بن مساعد احد أهم رموز الشعر المعاصر في الوطن العربي وفي الخليج خاصة وذلك لما يتمتع به من فكر وموهبه شعريه فذة، هذه الموهبة التي أسدلت الستار على مرحلة كان الشعر خلالها عبارة عن قصائد متشابهة من حيث الوزن والقافية والمحتوى.

ولحَّن عددًا من الأغاني الجميلة كالبرواز وشبيه الريح ومذهلة لمحمد عبده، كما لحن لعبادي وأصالة ونبيل شعيل وغيرهم، ولم يظهر نفسه «صادق الشاعر»، الذي لم يعترف به شخصيًا لكن كشفه فنان العرب في إحدى المقابلات، وكتب الكثير من القصائد وكتب أحد أوبريتات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية وبدأ واضحًا تركيز سموه على الشعر الفصيح من عام 2008 حتى هذا اليوم.

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